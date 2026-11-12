Mueren motociclistas tras impactarse entre sí en carretera de Gómez Palacio

Un joven de 26 años de edad murió y otro hombre resultó lesionado tras un choque entre dos motocicletas ocurrido en la carretera Gómez Palacio-Tlahualilo, a la altura del ejido Venecia, en el municipio de Gómez Palacio.

El accidente se registró alrededor de las 20:30 horas de este miércoles, cuando Pedro Antonio Orozco circulaba en una motocicleta de la marca Vento XRB 300, modelo 2020, color rojo con negro, y presuntamente fue impactado por otra unidad que transitaba en sentido contrario. Según el reporte, el segundo conductor habría invadido el carril por el que circulaba el hoy occiso.

El otro motociclista, de 38 años, resultó policontundido y fue trasladado por personal de Cruz Roja a un hospital para recibir atención médica, sin embargo se informó que murió en el camino.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance, aseguraron los vehículos involucrados y dispusieron el traslado del cuerpo de Pedro Antonio al anfiteatro para la necropsia de ley.