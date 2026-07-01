Mueren tres personas durante festejos por el triunfo de la Selección Mexicana

Después del gran resultado del encuentro entre México vs Ecuador este martes 30 de junio, muchos mexicanos salieron a celebrar el triunfo en distintos puntos del país, sin embargo, entre la fiesta autoridades reportaron que tres personas perdieron la vida durante estos eventos.

De acuerdo a la información, se recibió un primer reporte de dos personas inconsicientes sobre el cruce de dos calles, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil y de Seguridad para atender el hecho.

En primer instancia les brindaron los primeros auxilios y posteriormente fueron trasladados hacia un hospital, sin embargo, pese a todos los esfuerzos médicos no fue posibles salvarle la vida , según declaró el Gobierno capitalino de la Ciudad de México.

Se trata de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19, ambos a consecuencia de asfixia, sin que se especificaran más detalles. Los dos cuerpos fueron reconocidos por sus familiares.

Después, en una nueva actualización de la jefa de gobierno, Clara Brugada, se informó que había una tercera persona sin vida, la cual fue identificada como una mujer de 48 años de edad. Ella fue localizada incosciente sobre una calle de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, y también la trasladaron hacia un hospital, sin embargo, fue declarada sin signos vitales y la causa fue la misma que los anteriores.

Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a familiares y personas cercanas de las tres víctimas y ofreció apoyo para sus familiares durante este proceso.

Hasta el momento no se ha informado mayores cifras mortales en este u otro estado.