La tarde del martes 17 de noviembre, un hombre fue encontrado sin vida sobre una banqueta de la Zona Centro de Gómez Palacio , situación que motivó la intervención de elementos de la Policía Investigadora del Delito y personal de la Vicefiscalía de la Región Laguna.

El fallecido fue identificado como Víctor Manuel Flores Contreras, de 68 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Casa Blanca, del mencionado municipio.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, aproximadamente a las 16:45 horas, Juan de Dios, yerno del fallecido, recibió una llamada telefónica mediante la cual le informaron que su familiar se encontraba tendido en la vía pública.

El hombre se trasladó de inmediato al cruce de las calles Morelos y Mutualismo, donde encontró a su suegro sin signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Momentos más tarde arribaron al sitio elementos de la Policía Investigadora del Delito, quienes realizaron una revisión del cuerpo, sin que apreciaran huellas visibles de violencia.

Durante la entrevista con los investigadores, el familiar manifestó que Víctor Manuel padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y que había acudido a una consulta médica.

Personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo a sus instalaciones para la práctica de la necropsia de ley, mediante la cual se determinará la causa del fallecimiento.