Muerte sorprende a hombre en inmediaciones de la Plazuela Baca Ortiz

Un hombre de aproximadamente 65 años de edad perdió la vida la mañana de este sábado al interior de una camioneta de reparto, en pleno Centro Histórico de la ciudad de Durango, presuntamente a causa de un infarto.

El hecho fue reportado alrededor de las 10:00 horas a través del sistema de emergencias, movilizando a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio hacia el cruce de la calle Francisco I. Madero y bulevar Dolores del Río.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, luego de recibir el reporte vía radio sobre una persona inconsciente a bordo de un vehículo.

Al arribar al lugar, los agentes fueron abordados por José Alberto, de 18 años de edad, repartidor de la empresa Santa Rosa, quien señaló que dentro de una camioneta de la marca Chevrolet, color blanco, se encontraba inconsciente su compañero de labores.

La persona fue identificada de manera preliminar como Enrique Ramírez, de aproximadamente 65 años de edad, quien se desempeñaba como chofer y repartidor de la misma empresa.

Minutos después arribaron Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja, quienes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al percatarse de que el hombre ya no reaccionaba.

Pese a los esfuerzos realizados por los socorristas, momentos más tarde se confirmó que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales, señalándose de manera preliminar un probable infarto como causa del fallecimiento.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía Estatal y otras unidades de apoyo, mientras que el área quedó resguardada en espera del arribo de personal de Servicios Periciales y del agente del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.