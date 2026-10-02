Muertes de bebés en el IMSS de Durango deben tener el mismo tratamiento que en Jalisco: senadora

Luego de que se dio a conocer la muerte de bebés que se encontraban en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en Jalisco, situación similar a la ocurrida con la muerte de cinco bebés en Durango, se pide que ambos casos tengan el mismo tratamiento.

La senadora Margarita Valdez Martínez indicó que, en ambas situaciones, lo más importante es que se realice una investigación a fondo que revele las causas de lo que realmente ocurrió.

Dijo que algunos sectores de la sociedad piden una investigación realizada por expertos ajenos al IMSS y que se apliquen el mismo tipo de sanciones y tratamiento que se ha aplicado en Jalisco, porque esos bebés no debieron perder la vida.

“Es tan lamentable la situación que pasó aquí en Durango y que acaba de pasar ayer en Jalisco, es algo que no debe de pasar, que no debe de estar pasando”, expresó.

Valdez Martínez insistió en que pueden ser varias las causas, pero se trata de determinar qué ocurrió, porque, si es la bacteria Klebsiella pneumoniae la que está afectando, se deben establecer las condiciones necesarias para evitar que cause daño.

En cuanto a las acciones que se han tomado por parte de la Comisión de Salud en el Senado, comentó que se firmó un documento por integrantes del Senado dirigido al secretario de Salud, en el que se nombró a algunas personas para que, durante la próxima semana, traten el tema directamente con la Secretaría de Salud.

Dentro del documento se solicita investigar las causas para que se conozca la verdad sobre lo que provocó que los bebés perdieran la vida.

En el caso de Jalisco, tras la muerte de seis bebés recién nacidos en la UCIN del Centro Médico Nacional de Occidente, se anunció la separación temporal del director del hospital y del jefe de la UCIN, mientras se llevan a cabo las investigaciones.