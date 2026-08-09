'Muertos S.L.', la comedia que convirtió la muerte en una de las series más divertidas de Netflix

Entre los estrenos más recientes de Netflix destaca el regreso de una de las propuestas más peculiares de la televisión española, “Muertos S.L.”, la comedia creada por Laura y Alberto Caballero, responsables de éxitos como “Aquí no hay quien viva”, “La que se avecina” y “Machos Alfa”, la cual acaba de estrenar su cuarta y última temporada, poniendo punto final a una historia que encontró en un tanatorio el escenario perfecto para hacer humor de las situaciones más incómodas de la vida.

Para quienes no la han visto ni la conocen, la serie se desarrolla en una funeraria llamada Torregrosa, un negocio familiar que entra en una constante espiral de conflictos tras la muerte de su fundador. A partir de ese momento, empleados, familiares y directivos protagonizan una guerra de egos, intereses y ambiciones que convierte cada jornada laboral en un auténtico desastre.

Lo que podría parecer una premisa sombría se transforma en una sucesión de situaciones absurdas, malentendidos y rivalidades que encuentran en el humor negro su principal motor.

HUMOR NEGRO ENTRE ATAÚDES

Y es que la gran virtud de “Muertos S.L.” es precisamente esa, hacer reír en un lugar donde, en teoría, nadie debería hacerlo. La serie utiliza la muerte como contexto, pero nunca como objetivo. En realidad, habla de la condición humana, de las luchas de poder, de la ambición, de las relaciones laborales tóxicas y de la incapacidad de las personas para comportarse de manera racional incluso en los momentos más solemnes.

Su propuesta conecta con una larga tradición del humor negro, un género que permite abordar temas incómodos desde la risa y que suele funcionar porque enfrenta al espectador con situaciones que normalmente evitaría. Incluso, medios especializados, sobre todo en España, señalan que este tipo de comedia ayuda a generar distancia emocional frente a asuntos difíciles y permite observarlos desde una perspectiva menos solemne.

DESPEDIDA FIEL A SU ESTILO

La cuarta temporada, compuesta por solo seis episodios (pero llenos de comedia), retoma la disputa por la dirección de la funeraria. Tras varios cambios internos, los personajes vuelven a enfrentarse por el control del negocio, manteniendo el caos organizativo que ha caracterizado a la producción desde sus inicios. La temporada conserva el ritmo de comedia coral que hizo popular a la serie y reúne nuevamente a figuras como Carlos Areces, Diego Martín, Salva Reina, Amaia Salamanca, Adriana Torrebejano y Ascen López.

Aunque la serie concluye oficialmente con esta entrega, sus creadores habían dejado abierta la posibilidad de seguir explorando algunas historias. Sin embargo, Netflix decidió cerrar el proyecto tras cuatro temporadas, convirtiendo esta nueva tanda de episodios en la despedida definitiva de los trabajadores de la funeraria más caótica de la ficción.

¿VALE LA PENA VERLA?

La respuesta corta es sí. En una época dominada por thrillers, dramas criminales y grandes producciones de fantasía, “Muertos S.L.” destaca por apostar por algo mucho más sencillo, personajes excéntricos, diálogos afilados y situaciones cotidianas llevadas al extremo.

Su duración, de apenas media hora por episodio, la convierte además en una opción ideal para quienes buscan una comedia ligera pero inteligente.

La crítica especializada ha destacado que la serie nunca perdió la identidad que la distinguió desde su estreno, una mirada absurda y satírica sobre el comportamiento humano. Entre los seguidores también existe consenso en que su mayor fortaleza radica en la construcción de personajes tan exagerados como reconocibles , capaces de provocar carcajadas incluso en medio de funerales, herencias y disputas familiares.

Así, con su temporada final ya disponible en Netflix, “Muertos S.L.” se despide como una de las comedias españolas más originales de los últimos años, demostrando que incluso entre coronas fúnebres, ataúdes y despedidas todavía hay espacio para la risa.