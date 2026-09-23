Muestra Estatal de Teatro llegará a la ciudad de Durango tras pasar por municipios

Después de siete años de ausencia, la Muestra Estatal de Teatro Durango 2026 retoma su encuentro con el público y continúa esta semana con una programación que llevará propuestas escénicas a distintos municipios.

La edición reúne obras dirigidas a primeras infancias, niñas y niños, adolescentes y público adulto, con funciones gratuitas y propuestas que han tenido presencia reciente en escenarios nacionales.

En días pasados se presentó en Canatlán la obra “¡Papá, mamá! ¿Qué es ser niñx?”, de Colectiva Transeúnte, como parte de la programación vinculada con la Feria de la Manzana. De igual forma “BEBÉ, un lugar seguro”, de Teteutzin Artes Vivas, en Guadalupe Victoria y Santiago Papasquiaro, con una función dirigida a primeras infancias.

Teatro rumbo a Lerdo

Las actividades continuarán este jueves en Lerdo, donde se presentará nuevamente “¡Papá, mamá! ¿Qué es ser niñx?”, de Colectiva Transeúnte, con autoría y dirección de Anahí Galarza y Karen Meza. La función se realizará a las 11:00 horas en la Escuela Luz Aurora y estará dirigida principalmente a niñas y niños.

La propuesta aborda, desde el lenguaje escénico, preguntas relacionadas con la infancia y las formas en que se construyen las ideas alrededor de ser niña o niño. Con esta presentación, la Muestra Estatal de Teatro mantiene su intención de acercar espectáculos a públicos de diferentes edades y llevar la actividad teatral más allá de los escenarios tradicionales.

Monólogo en el Teatro Victoria

El viernes, la programación llegará al Teatro Victoria de Durango con “Puede un fantasma tener mi voz”, con autoría y dirección de Melissa Zaragoza y Ricardo García. La función está programada para las 19:00 horas y será dirigida a público de 15 años en adelante.

La obra llega a la Muestra después de haber tenido una reciente temporada en el Teatro Julio Castillo de la Ciudad de México, donde formó parte de la selección de “Nuestras Latitudes”, de la Coordinación Nacional de Teatro. Su presencia representa uno de los encuentros de la MET con propuestas duranguenses que han circulado fuera del estado.

Gómez Palacio recibe a los Corderos

El sábado “En la Tierra de los Corderos”, de la compañía Espejo de Hueso, llegará al Teatro Dolores del Río de Gómez Palacio a las 18:00 horas. La obra cuenta con autoría de Alexis Casas Eleno y dirección de Brian Smythe Mendoza, tiene una duración aproximada de 70 minutos y está dirigida a público de 15 años en adelante.

La propuesta también cuenta con una trayectoria reciente fuera de Durango, pues concluyó una temporada en el Foro A Poco No, como parte de la programación de los Teatros de la Ciudad de México. La función en Gómez Palacio tendrá cupo limitado a 60 personas y formará parte de la recta final de esta edición de la Muestra.

Clausura en la capital

El domingo, el Teatro Victoria será escenario de la jornada de clausura de la Muestra Estatal de Teatro Durango 2026, con dos funciones de propuestas que forman parte de la programación de esta edición.

A las 12:00 horas se presentará nuevamente “En la Tierra de los Corderos”, de Espejo de Hueso, mientras que a las 19:00 horas se realizará la función de clausura con “Puede un fantasma tener mi voz”, de Melissa Zaragoza y Ricardo García. Ambas presentaciones cerrarán una semana dedicada al encuentro entre las compañías escénicas y los públicos de Durango.

Todas las funciones de la Muestra Estatal de Teatro Durango 2026 son gratuitas, aunque algunas cuentan con cupo limitado.