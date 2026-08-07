Mujer asalta a hombre que hacía 'sus necesidades' en baldío de Durango; lo dejó hasta sin pantalón

Un hombre fue víctima de un asalto a mano armada mientras se encontraba en un lote baldío de la colonia Luz del Carmen, en la ciudad de Durango, donde una mujer lo habría amenazado con una navaja para despojarlo de sus pertenencias y hasta de su pantalón.

El hecho fue reportado alrededor de las 15:00 horas del jueves 6 de agosto, en el cruce de las calles Antorcha Campesina y Luis Francisco Monárrez Rincón, donde se solicitó la presencia de las autoridades tras el peculiar atraco.

De acuerdo con el reporte, el afectado se encontraba en un terreno baldío haciendo sus necesidades cuando llegó una mujer y, presuntamente, sacó un cuchillo para amenazarlo y obligarlo a entregarle sus pertenencias.

La víctima señaló que la mujer le quitó un teléfono celular, una cartera que contenía alrededor de 800 pesos en efectivo y su pantalón, para posteriormente salir corriendo del lugar.

Una testigo relató a los agentes que observó a una mujer de complexión delgada, tez blanca, cabello rubio, blusa color fiusha y short negro , quien salió corriendo de la calle Juan Francisco Monárrez Rincón llevando algunos objetos entre sus manos.

Poco después, la mujer vio salir del mismo sitio al afectado, quien se encontraba semidesnudo, vestía únicamente una camisa blanca y un bóxer, mientras gritaba que acababa de ser asaltado y que la responsable lo había amenazado con una navaja.

La víctima se retiró caminando con dirección al Circuito Interior, mientras que elementos policiacos realizaron recorridos por los alrededores en busca de la presunta responsable, aunque hasta el momento no se informó sobre su localización.