Mujer acaba con su vida tras discusión con familiares, en Tlahualilo

Autoridades ministeriales tomaron conocimiento del fallecimiento de una mujer, ocurrido la noche de este martes en el municipio de Tlahualilo de Zaragoza, hecho que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Durango.

De acuerdo con el reporte de emergencias, alrededor de las 20:30 horas se solicitó apoyo en un domicilio del ejido El Lucero, donde familiares informaron que una mujer se encontraba inconsciente tras haber atentado contra su propia vida.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron al lugar y, al ingresar a la vivienda, localizaron a una persona del sexo femenino sobre una cama, quien ya no contaba con signos vitales.

La fallecida fue identificada con las iniciales P.C.H., de 51 años de edad, con domicilio en el citado poblado perteneciente al municipio de Tlahualilo.

Durante las primeras entrevistas, familiares señalaron que horas antes habían acudido a visitarla y que sostuvieron una discusión relacionada con su estado de salud y el consumo de alcohol.

Posteriormente, se retiraron del lugar y, al regresar poco tiempo después, la encontraron inconsciente.

De inmediato solicitaron apoyo médico; sin embargo, al arribo de los paramédicos se confirmó que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades realizaron el procesamiento de la escena y la recopilación de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El Agente del Ministerio Público adscrito al caso ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Vicefiscalía Región Laguna, en Lerdo, donde se practicará la necropsia de ley para determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.

LÍNEA DE AYUDA

Las autoridades reiteraron que los problemas de salud mental y las crisis emocionales requieren atención profesional oportuna. Si usted o alguna persona cercana necesita ayuda, puede comunicarse al número de emergencias 911 o a la Línea de la Vida 075, donde se brinda orientación, apoyo emocional, contención y canalización especializada las 24 horas.