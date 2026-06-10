Mujer acude dos veces al Hospital General 450 tras presunta violencia familiar

Autoridades tomaron conocimiento del ingreso de una mujer al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de que se reportara que presentaba lesiones presuntamente derivadas de un caso de violencia familiar.

De acuerdo con la información recopilada, la paciente fue identificada con las iniciales C.C.W., de 38 años, quien habría acudido al nosocomio para recibir atención médica por golpes sufridos durante un incidente ocurrido en el ámbito familiar.

El reporte fue canalizado a las autoridades alrededor de las 20:00 horas del martes 9 de junio, por lo que se iniciaron las diligencias correspondientes para recabar información sobre los hechos.

Durante las investigaciones preliminares, agentes se entrevistaron con personal de vigilancia del hospital, quienes informaron que la mujer había ingresado por primera vez cerca de las 17:00 horas.

Según la versión obtenida en el lugar, la paciente abandonó voluntariamente el hospital tras ese primer ingreso. Más tarde, alrededor de las 19:30 horas, regresó nuevamente a las instalaciones para solicitar atención.

Sin embargo, cuando se le indicó que acudiera al área de Trabajo Social como parte del protocolo institucional, la mujer se retiró del hospital sin notificar su destino ni concluir el procedimiento correspondiente.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron las lesiones ni sobre la posible responsabilidad de alguna persona, por lo que las autoridades mantienen abiertas las indagatorias.