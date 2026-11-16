Mujer acusa a su hermano de incendiarle la casa en la colonia Primero de Mayo

Una mujer denunció que su propio hermano provocó un incendio en su vivienda durante las primeras horas de este lunes 16 de noviembre, en la colonia Primero de Mayo, de la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado alrededor de las 06:00 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Primero de Mayo, cerca del cruce con Revolución, lo que generó la movilización de policías municipales y bomberos.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con Saira Luz, de 43 años, quien señaló directamente a su hermano como el presunto responsable de haber prendido fuego al inmueble.

De acuerdo con lo manifestado por la afectada, después de provocar el incendio, el individuo abandonó el lugar antes de que arribaran los elementos de seguridad, por lo que no fue detenido .

En las labores de atención a la emergencia participaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango, quienes acudieron a bordo de cuatro unidades, sin que se precisara la magnitud de los daños materiales.