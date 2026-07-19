Mujer acusa a técnico de haber tomado 10 mil pesos de su hogar, en Durango

Un presunto caso de abuso de confianza movilizó a las corporaciones de seguridad la tarde de este sábado en el poblado Pino Suárez, perteneciente al municipio de Durango, luego de que una mujer denunciara el robo de dinero en efectivo al interior de su vivienda.

El reporte fue recibido alrededor de las 12:15 horas y señalaba que los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Pino Suárez, a un costado del restaurante Mieditos.

De acuerdo con la información proporcionada por la afectada, un técnico había acudido al inmueble para realizar trabajos de mantenimiento a un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, cuando presuntamente aprovechó la situación para apoderarse de aproximadamente 10 mil pesos en efectivo.

La denunciante indicó a las autoridades que, tras percatarse de la falta del dinero, señaló directamente al trabajador como el presunto responsable y aseguró que este aún permanecía en el lugar al momento de realizar la llamada de auxilio.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para entrevistarse con las personas involucradas y llevar a cabo las diligencias correspondientes, con el fin de esclarecer lo sucedido y determinar la posible responsabilidad del señalado.

El caso quedó a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento a las investigaciones para definir la situación legal del presunto implicado conforme a lo que establezca la ley.