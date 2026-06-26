Mujer da a luz durante traslado de emergencia de Santiago Papasquiaro a Durango

Una mujer con 35 semanas de embarazo dio a luz durante un traslado de emergencia realizado la tarde de este jueves desde el municipio de Santiago Papasquiaro hacia la ciudad de Durango, luego de que presentara una situación obstétrica que requirió atención especializada.

De acuerdo con la información obtenida, la paciente era trasladada en una ambulancia de la Secretaría de Salud con destino al Hospital Materno Infantil, donde recibiría valoración y seguimiento por parte de personal médico especializado.

Durante el recorrido por carretera, la mujer entró en labor de parto, por lo que el equipo médico que la acompañaba intervino de inmediato para asistir el nacimiento del bebé dentro de la propia unidad de emergencia.

El alumbramiento se desarrolló sin contratiempos mayores, permitiendo que tanto la madre como el recién nacido permanecieran estables durante el trayecto.

Versiones difundidas por familiares de la paciente señalan que la situación habría sido más delicada de lo que inicialmente se informó, asegurando que existieron momentos de preocupación debido a las condiciones en que se desarrolló la atención médica previa al traslado.

Familiares sostuvieron que hubo circunstancias que, a su consideración, pudieron representar un riesgo para la salud de la madre y del bebé.

Pese a ello, el nacimiento ocurrió de manera exitosa antes de llegar a la capital del estado, mientras la ambulancia continuaba su recorrido hacia el nosocomio especializado para garantizar la atención posterior de ambos pacientes.

Finalmente, la mujer y su hijo arribaron al Hospital Materno Infantil de Durango, donde quedaron bajo observación médica para recibir los cuidados correspondientes tras el nacimiento ocurrido durante el traslado.