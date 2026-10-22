Mujer de 52 años trató de un vender un falso centenario por 80 mil pesos; así fue detenida

Una mujer de 52 años fue detenida en la Ciudad de México luego de ser señalada por su presunta participación en un fraude relacionado con la venta de un centenario de oro, por el cual un hombre había pagado 80 mil pesos en efectivo, sin imaginar que recibiría una réplica de la moneda.

Los hechos ocurrieron en la colonia Hipódromo Condesa, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron una denuncia ciudadana que alertaba sobre una posible estafa.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, un hombre de 44 años, había establecido contacto con un supuesto vendedor a través de redes sociales, donde acordaron la compra de la moneda por una cantidad considerable.

Sin embargo, lo que parecía una transacción normal terminó convirtiéndose en un caso policial, luego de que el vendedor escapara con el dinero y dejara a su acompañante en el lugar.

¿Cómo ocurrió la venta del falso centenario?

Según la información proporcionada por las autoridades capitalinas, el comprador acordó reunirse con el vendedor en un edificio ubicado sobre la calle Campeche , en las inmediaciones de la colonia Hipódromo Condesa.

Al encuentro acudió el supuesto propietario de la moneda, acompañado por una mujer de 52 años, a quien presentó como su representante legal, aparentemente con la intención de dar mayor formalidad a la operación.

Una vez reunidos, el comprador entregó los 80 mil pesos en efectivo que habían sido acordados previamente. No obstante, después de recibir el dinero, el vendedor le proporcionó una moneda que resultó ser una imitación del centenario original.

Posteriormente, el sujeto huyó del sitio con el efectivo, mientras que la mujer que lo acompañaba permaneció en el lugar, donde fue detenida por los elementos policiales.

¿Qué ocurrió con la mujer detenida?

Los agentes de la SSC se encontraban realizando recorridos de vigilancia por el cruce de las calles Campeche y Amatlán cuando recibieron una alerta mediante la frecuencia de radio sobre lo sucedido.

Tras atender el reporte y escuchar el testimonio del afectado, los uniformados procedieron con la detención de la mujer, quien fue señalada por su posible participación en los hechos.

Posteriormente, las autoridades le informaron sus derechos constitucionales y la trasladaron ante el Ministerio Público, instancia que será responsable de determinar su situación jurídica. Hasta el momento, no se ha informado sobre la captura del hombre que presuntamente escapó con el dinero ni se ha confirmado el grado de participación de la detenida.

Ante situaciones como esta, resulta recomendable realizar operaciones de compraventa de metales preciosos mediante instituciones reconocidas, así como verificar la autenticidad de las piezas antes de entregar cualquier cantidad de dinero.