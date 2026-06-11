Mujer de 69 años muere durante incendio de su vivienda en Gómez Palacio

Una mujer de 69 años perdió la vida durante un incendio registrado en una vivienda del municipio de Gómez Palacio, donde su cuerpo fue localizado con quemaduras en la totalidad de la superficie corporal.

El reporte del siniestro se generó durante la tarde del miércoles, cuando un vecino escuchó dos explosiones provenientes del inmueble y observó que la casa se encontraba envuelta en llamas, por lo que solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron controlar el fuego, encontrando posteriormente el cuerpo sin vida de la mujer.

Vecinos del sector señalaron que se trataría de una mujer conocida como Francisca Montoya , a quien llamaban de manera habitual "Panchita", y que presuntamente se dedicaba a la recolección y reciclaje de botellas de plástico.

Durante las labores de emergencia, los bomberos también lograron rescatar con vida a un perro que acompañaba a la mujer y que permanecía dentro de la vivienda al momento del siniestro.

Aunque las causas del incendio no han sido determinadas de manera oficial, una de las primeras líneas de investigación apunta a que un posible cortocircuito pudo haber originado el fuego.

Tras el hallazgo del cuerpo, se dio aviso a las autoridades ministeriales. Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales para tomar conocimiento de los hechos y realizar el procesamiento de la escena.

Por disposición del agente del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento y establecer plenamente su identidad.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.