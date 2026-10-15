Mujer de 84 años muere tras ser arrollada afuera de su hogar, en Durango

Una mujer de 84 años falleció en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), horas después de resultar lesionada en un probable atropellamiento ocurrido afuera de su domicilio, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas del miércoles, cuando Aurora Peralta salió de su casa y rodeó el inmueble. Según la información recabada, se agachó para recoger unas piedras del suelo cuando fue impactada por la parte trasera de una camioneta de la marca Chevrolet, línea Tornado, de color rojo.

Tras el incidente, su nieto la trasladó a su domicilio y posteriormente solicitó apoyo al número de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron al Hospital 1 del IMSS, donde recibió atención médica.

La autoridad ministerial fue notificada del fallecimiento aproximadamente a las 18:30 horas. Personal de la Fiscalía acudió al hospital y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley, debido a que la causa de muerte quedó pendiente de determinar.

La Fiscalía informó que el conductor de la camioneta está identificado y que se llevan a cabo las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades.