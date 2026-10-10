Mujer de la tercera edad ingresa al HG450 tras presunta agresión familiar

Una mujer de la tercera edad fue ingresada durante la noche del viernes 9 de octubre al Hospital General 450, de la ciudad de Durango, luego de que se reportara que había sido víctima de una agresión física por parte de integrantes de su familia, situación que ya es del conocimiento de las autoridades.

La afectada fue identificada como María Graciela Castro Valles, de 79 años, con domicilio en la colonia J. Guadalupe Rodríguez, quien fue trasladada a bordo de una ambulancia para recibir atención médica.

El ingreso hospitalario fue reportado aproximadamente a las 23:45 horas, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al nosocomio para conocer las circunstancias en las que la adulta mayor había resultado afectada.

Sin embargo, cuando los agentes investigadores intentaron entrevistarse con María Graciela, no fue posible obtener su declaración debido a que se encontraba somnolienta, presuntamente por el efecto de medicamentos que le había proporcionado su esposo, Humberto, de 81 años de edad.

De acuerdo con la información recabada por los investigadores, la mujer se encontraba estable de salud, aunque su condición en ese momento impedía que pudiera explicar directamente lo sucedido y señalar las circunstancias de la presunta agresión.

En el hospital también se encontraban su hija, Martha Gabriela, y su sobrino, Jonathan, quienes permanecían al pendiente de la situación de la adulta mayor y manifestaron su intención de acudir ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.

Se esperaba que los familiares acudieran este sábado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para formalizar la denuncia y que se investigaran los hechos, pues hasta el momento no se habían establecido las circunstancias de la agresión ni la responsabilidad de las personas presuntamente involucradas.