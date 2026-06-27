Mujer de la tercera edad muere durante traslado en avioneta de Tayoltita a Durango

La tarde del viernes fue reportado el arribo al Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria del cuerpo sin vida de una mujer procedente de la localidad de Tayoltita, en el municipio de San Dimas, cuyo traslado fue autorizado por las autoridades ministeriales.

El reporte se recibió alrededor de las 17:00 horas, por lo que personal de la Trilogía de la Investigación se trasladó al acceso de la terminal aérea para tomar conocimiento del fallecimiento y verificar la documentación correspondiente.

En el lugar, el personal de seguridad aeroportuaria informó que una avioneta Cessna 206 procedente de Tayoltita aterrizó con el cuerpo de María de Jesús González Zamora, de 82 años de edad, quien, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, falleció durante su traslado.

Según los datos recabados por las autoridades, la mujer padecía diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica. Su hija fue quien proporcionó la información médica y presentó la documentación que respaldaba el traslado.

Asimismo, se informó que el movimiento del cuerpo fue autorizado mediante oficios emitidos por el Agente del Ministerio Público adscrito a Tayoltita, además de un resumen clínico elaborado por el médico comunitario que atendía a la ahora fallecida.

Tras corroborar la documentación y concluir las diligencias correspondientes, las autoridades permitieron la entrega del cuerpo a una funeraria que acudió al aeropuerto en una unidad especializada para realizar el traslado.

El cadáver fue llevado a las instalaciones de la empresa funeraria para continuar con los servicios, mientras que las autoridades dieron por concluida su intervención al no existir indicios de un hecho violento.

De manera preliminar, todo indica que el fallecimiento estuvo relacionado con las enfermedades que padecía la mujer, por lo que el caso quedó documentado conforme a los protocolos establecidos para este tipo de traslados.