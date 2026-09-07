Mujer de la tercera edad muere en su domicilio en Mezquital; su vecino la encontró

Una mujer fue localizada sin vida durante la mañana del domingo dentro de su domicilio, ubicado en la localidad El Refugio, perteneciente al municipio de Mezquital.

La fallecida fue identificada como Reynalda Robles Villa, de 73 años de edad, quien vivía sola en dicha comunidad y, de acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, no contaba con familiares cercanos en la localidad.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 09:00 horas del domingo 6 de septiembre, cuando uno de sus vecinos acudió al domicilio para visitarla, como acostumbraba hacerlo cada semana.

Al ingresar al inmueble, el hombre encontró a Reynalda inconsciente en el interior del baño, por lo que solicitó el apoyo de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Mezquital.

Las autoridades notificaron el fallecimiento y personal investigador se trasladó hasta El Refugio, donde confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Durante la primera revisión no se observaron lesiones aparentes en el cuerpo, mientras que dentro del domicilio tampoco fueron localizados indicios de violencia. El vecino manifestó además desconocer que la mujer tuviera problemas con alguna persona.

Debido a que inicialmente no se estableció la causa del fallecimiento, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinarla y descartar cualquier situación relacionada con la muerte de la mujer.