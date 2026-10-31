Mujer de la tercera edad muere tras desvanecerse en avenida 20 de Noviembre

Una mujer de la tercera edad perdió la vida durante la tarde del viernes, luego de desvanecerse en la vía pública, en las inmediaciones de la avenida 20 de Noviembre, en la Zona Centro de la ciudad de Durango, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

El hecho fue reportado alrededor de las 18:00 horas del viernes 30 de octubre, cuando se solicitó la presencia de personal de auxilio en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y la calle Zarco, debido a que una persona se encontraba inconsciente.

La mujer fue identificada como Francisca Valera González, de 79 años de edad, quien, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, tenía antecedentes médicos de hipertensión arterial.

Según los primeros datos recabados, la mujer había ingresado momentos antes a un sanitario y, posteriormente, quedó inconsciente en la vía pública, situación que generó preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar.

Tras recibir el reporte, al sitio acudió personal de Protección Civil, cuyos paramédicos realizaron la valoración correspondiente para conocer el estado de salud de la afectada y determinar si requería traslado a una institución médica.

Sin embargo, durante la revisión, los técnicos en atención prehospitalaria confirmaron que Francisca ya no contaba con signos vitales, por lo que no fue posible realizar su traslado para recibir atención hospitalaria.

Hasta el momento se desconoce la causa precisa del fallecimiento, aunque se informó que la mujer tenía antecedentes de hipertensión. Será la autoridad competente la encargada de establecer las circunstancias de su muerte y determinar los procedimientos legales correspondientes.