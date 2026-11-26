Una mujer solicitó la intervención de elementos de la Policía Municipal de Durango tras verse involucrada en un episodio de violencia familiar con su hermano, quien abandonó el lugar antes de la llegada de los uniformados.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 15:00 horas del miércoles 25 de noviembre, en la calle Porfirio Díaz, cerca del cruce con Donato Guerra, en la colonia J. Guadalupe Rodríguez, de la capital duranguense.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con Oralia, de 24 años de edad, quien manifestó que sostuvo una discusión con su hermano, durante la cual se registraron insultos y agresiones físicas.

Ante lo sucedido, la mujer solicitó ayuda a través del número de emergencias 911; sin embargo, al percatarse de dicha situación, el hermano abandonó el lugar con rumbo desconocido.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) realizaron recorridos por las calles aledañas sin conseguir localizar al individuo, además de orientar a la mujer sobre el procedimiento a seguir ante las autoridades correspondientes.