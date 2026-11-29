Una mujer solicitó la intervención de las corporaciones policiacas durante la noche de este sábado, luego de señalar a un individuo por realizarle tocamientos de índole sexual sin su consentimiento.

El incidente fue reportado aproximadamente a las 20:00 horas del 28 de noviembre, en las inmediaciones de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Horacio, en la colonia Fátima , de la capital duranguense.

De acuerdo con lo manifestado por la afectada a través del número de emergencias 911, el sujeto se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol.

La mujer señaló que el individuo le tocó uno de los glúteos sin su consentimiento , situación por la que decidió solicitar el auxilio de las autoridades.

Al proporcionar las características físicas y de vestimenta del presunto agresor, indicó que portaba una gorra, pantalón de mezclilla y sudadera de color negro.

Asimismo, manifestó que el señalado permanecía en el exterior de un domicilio, por lo que estaría en condiciones de identificarlo ante los elementos policiacos.

El incidente quedó registrado como un probable caso de abuso sexual, sin que en el reporte se confirmara la detención del individuo.