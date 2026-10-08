Mujer denuncia agresión de expareja en domicilio de colonia Las Cumbres

Una mujer reportó haber sido agredida físicamente por su expareja durante una discusión registrada la noche del miércoles en la colonia Las Cumbres, en la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando elementos de la Policía Preventiva acudieron a un domicilio ubicado en la calle José A. Solórzano, tras recibir un reporte de violencia familiar vía telefónica.

De acuerdo con la versión proporcionada en el lugar, el hombre llegó agresivo al domicilio y, después de una discusión, la empujó contra una pared. La mujer pidió a su hija que llamara al número de emergencias 911.

Al escuchar la llamada, el señalado salió del domicilio y se retiró con rumbo desconocido. Los policías proporcionaron a la reportante los pasos a seguir ante la Fiscalía estatal para presentar la denuncia correspondiente.