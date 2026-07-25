Justicia

VIOLENCIA FAMILIAR

Mujer denuncia agresión de su pareja en estacionamiento de Chedraui Nazas

Autoridades orientaron a la afectada para presentar la denuncia correspondiente.

Mujer denuncia agresión de su pareja en estacionamiento de Chedraui Nazas

Mujer denuncia agresión de su pareja en estacionamiento de Chedraui Nazas

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una mujer solicitó el apoyo de las autoridades luego de ser presuntamente víctima de violencia familiar la tarde de este viernes en la colonia Porfirio Díaz, en la ciudad de Durango. Al llegar los elementos policiacos, el señalado ya había abandonado el lugar.

El reporte movilizó a los agentes hasta la calle Nazas, al estacionamiento de la negociación denominada Chedraui Nazas, donde se entrevistaron con Claudia Gabriela, de 37 años de edad, quien manifestó que momentos antes había sido agredida por su pareja sentimental.

De acuerdo con la afectada, durante el altercado, un hombre y una mujer que presenciaron los hechos le brindaron resguardo para evitar que la situación escalara, mientras el presunto agresor se retiró antes de la llegada de la patrulla.

La mujer señaló como responsable a Manuel Ismael, de 30 años de edad, con quien comparte domicilio en la colonia Picachos. Los oficiales realizaron las acciones correspondientes, aunque no fue posible localizar al señalado en el sitio.

Finalmente, los elementos orientaron a la afectada sobre el procedimiento para presentar la denuncia ante el Ministerio Público y acceder a las medidas de protección previstas por la ley, con el fin de dar seguimiento al caso.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Agresiones Durango violencia familiar mujer, colonia, Chedraui, edad,

               

                
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