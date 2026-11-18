Una mujer denunció haber sido agredida físicamente por su sobrino, luego de negarse a acompañarlo a realizar un trámite notarial relacionado con la compraventa de una vivienda, durante hechos registrados la mañana del martes 17 de noviembre en la capital duranguense.

La situación generó la movilización de elementos de la Policía Municipal aproximadamente a las 12:00 horas, hacia un domicilio de la calle Revolución, en la colonia Valle del Guadiana.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con Ana Luisa, de 42 años de edad, quien señaló como presunto responsable de la agresión a su sobrino Leonardo, de 30 años.

Según manifestó la afectada, su sobrino pretendía que lo acompañara ante un notario público para realizar la firma de documentos relacionados con una operación de compraventa de una casa.

Sin embargo, ante la negativa de la mujer de acudir a dicho trámite, el hombre presuntamente reaccionó de manera violenta y la agredió físicamente, motivo por el cual solicitó el auxilio de las autoridades.

Al momento del arribo de los policías municipales, el señalado ya no se encontraba en el domicilio, por lo que no se efectuó su detención.

Los agentes orientaron a Ana Luisa para que acudiera a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango a presentar la denuncia correspondiente, sin que en el reporte policial se precisara la gravedad de las lesiones.