Mujer denuncia agresión física por parte de su hija y el robo de un celular en la Juan Lira

Una mujer de 52 años reportó una presunta agresión física y el robo de un teléfono celular en su domicilio, ubicado en la colonia Juan Lira Bracho, en la ciudad de Durango. La señalada sería su hija, de 24 años, quien ya se había retirado del lugar cuando llegaron los policías.

El incidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas del miércoles, en una vivienda de la calle César Augusto, entre Hilario Pérez de León y Andrés de Mellado. De acuerdo con las versiones en el lugar, la hija de la reportante la había agredido físicamente y se había llevado un teléfono Samsung A7.

Al arribar los elementos, la presunta agresora ya no se encontraba en el domicilio , por lo que no se concretó una detención.

Los policías recomendaron a la mujer llamar nuevamente al número de emergencias si su hija regresaba o bien acudir a interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.