Mujer denuncia agresión sexual tras acudir a casa de un vecino en Villas del Guadiana VI

Una mujer denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual después de acudir al domicilio de un vecino para recoger un vehículo que se encontraba en reparación, en el fraccionamiento Villas del Guadiana VI.

De acuerdo con el reporte, la mujer acudió al domicilio de un vecino que es mecánico y, una vez dentro, el hombre comenzó presuntamente a agredirla verbalmente, además de tocarla y besarla sin su consentimiento.

La mujer señaló que tomó un cuchillo que se encontraba en el suelo y amenazó al hombre para conseguir que la dejara salir. Posteriormente regresó a su domicilio y, según su declaración, tres mujeres relacionadas con el vecino acudieron al lugar con intención de agredirla.

Personal de la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía estatal acudió al sitio y se indicó a la afectada que presentara la denuncia correspondiente para iniciar la investigación.