Mujer denuncia agresión y amenazas de su expareja en la Benjamín Méndez

Elementos de seguridad atendieron un reporte de presunta violencia familiar la noche del martes en la colonia Benjamín Méndez, donde una joven mujer denunció haber sido víctima de agresiones por parte de su expareja.

El llamado de auxilio fue recibido alrededor de las 21:45 horas a través de la cabina de radio, por lo que agentes preventivos se trasladaron a un domicilio ubicado en la calle Marciano Arámbula, cerca de la calle 4 y Medio, para verificar la situación.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Jenifer Edith, de 18 años de edad, quien manifestó que momentos antes sostuvo un altercado con su expareja sentimental, identificado como Cristian Jovany, de 27 años.

De acuerdo con el señalamiento de la joven, el hombre presuntamente se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas cuando ocurrió el incidente. La reportante indicó que durante la discusión fue agredida físicamente.

Asimismo, señaló que el presunto agresor tomó consigo a la hija que ambos tienen en común, una menor de un año de edad, y además la amenazó con un arma blanca antes de retirarse del lugar.

En apoyo a la atención del caso también acudió personal de la Policía Estatal, que participó en la búsqueda del señalado en los alrededores de la colonia y sectores cercanos.

Sin embargo, para cuando llegaron las corporaciones de seguridad, el hombre ya había abandonado la zona, por lo que no fue posible localizarlo ni realizar alguna detención relacionada con los hechos denunciados.

Las autoridades orientaron a la joven sobre los mecanismos de protección disponibles y los pasos legales para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, con el fin de que se inicien las investigaciones y se determinen las medidas procedentes para salvaguardar la integridad de la víctima y de la menor.