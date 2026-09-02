Mujer denuncia robo de dinero y joyas en domicilio de Ampliación Luz del Carmen

Una mujer denunció el robo de dinero en efectivo y joyería de oro del interior de su domicilio, ubicado en la colonia Ampliación Luz del Carmen, de la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 19:45 horas del martes 1 de septiembre, en una vivienda de la calle Teresa Murillo, cerca de un canal de riego.

La afectada, identificada como Vanesa, manifestó que había dejado sola su casa durante aproximadamente una hora y, al regresar, descubrió que algunas de sus pertenencias habían desaparecido.

Según su versión, la puerta principal no tenía puesto el seguro, por lo que presume que el responsable aprovechó esta situación para ingresar sin necesidad de forzar el acceso.