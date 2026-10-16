Mujer 'desaparece' en Lerdo; familia la encuentra presa en Coahuila, por secuestro

Una mujer, quien contaba con una ficha de búsqueda por desaparición en el municipio de Lerdo, Durango, fue localizada en el Centro de Reinserción Social Femenil de San Pedro, Coahuila, donde permanece recluida por su presunta participación en el delito de secuestro exprés.

Se trata de Yajaira del Carmen, de 29 años de edad, con domicilio en la Zona Centro de Lerdo, cuya desaparición había sido denunciada por una de sus primas ante la Fiscalía General del Estado de Durango, lo que dio origen a una carpeta de investigación.

De acuerdo con la información recabada, fue el pasado 30 de septiembre cuando Karen Lizbeth acudió ante las autoridades ministeriales para denunciar la desaparición de su familiar, debido a que desconocía su paradero, por lo que se iniciaron las diligencias correspondientes para tratar de localizarla.

Sin embargo, durante las investigaciones se estableció que la mujer se encontraba privada de su libertad desde el 10 de septiembre del presente año, cuando fue ingresada al Centro de Reinserción Social Femenil ubicado en el municipio de San Pedro, Coahuila, por un procedimiento penal relacionado con el delito de secuestro exprés.

La información fue obtenida luego de que la propia denunciante acudiera a las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Torreón, Coahuila, para solicitar información sobre su prima, siendo entonces cuando personal penitenciario le comunicó que se encontraba recluida en el centro femenil de San Pedro.

Posteriormente, la familiar pudo corroborar la identidad de Yajaira mediante su ficha de ingreso al centro penitenciario, reconociéndola plenamente y confirmando que se encontraba con vida, por lo que notificó lo sucedido a las autoridades encargadas de la investigación en el municipio de Lerdo.

Fue el miércoles 14 de octubre cuando se formalizó su localización y se levantó el acta de entrevista correspondiente, misma que fue remitida al Ministerio Público para actualizar la carpeta de investigación y dejar constancia de que la mujer ya no se encontraba desaparecida, aunque continúa recluida en Coahuila por el proceso penal que enfrenta.