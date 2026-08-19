Mujer despierta desnuda en hogar desconocido, tras convivio en Durango; denuncia violación

Una mujer acudió ante las autoridades para denunciar una presunta agresión sexual, luego de despertar desnuda dentro de un domicilio que no reconoció, tras haber convivido durante varias horas con otras personas.

El caso fue reportado aproximadamente a las 11:45 horas del martes 18 de agosto, desde un domicilio ubicado sobre el bulevar Durango, de la ciudad de Durango.

Según la información recopilada, la afectada manifestó que horas antes había estado consumiendo bebidas alcohólicas, acompañada inicialmente por su pareja y otras personas.

Aproximadamente a la 1:15 horas, su novio se retiró del lugar, mientras ella permaneció con el resto del grupo.

La mujer reconoció ante las autoridades que durante la convivencia también había consumido una sustancia ilícita.

Fue alrededor de las 09:30 horas cuando despertó dentro de una vivienda cuya ubicación dijo desconocer. La afectada señaló que estaba desnuda, tenía dificultades para moverse y en ese momento se percató de que un hombre presuntamente la estaba violando.

Posteriormente, salió del domicilio y abordó un taxi que la trasladó hasta la colonia Picachos, desde donde solicitó ayuda. Como referencia del lugar donde despertó, únicamente recordó haber observado una farmacia en las cercanías.

Tras conocer lo sucedido, la mujer fue trasladada al Centro de Justicia para las Mujeres, donde recibió atención y orientación para presentar la denuncia correspondiente, a fin de que se realicen las investigaciones para identificar al presunto responsable y determinar el lugar donde habrían ocurrido los hechos.