Mujer 'desquita coraje' con el coche deportivo de su pareja, tras ataque de celos en Centro de Durango

Un automóvil deportivo sufrió daños durante la madrugada de este miércoles en calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de que una mujer presuntamente quebrara los cristales de la unidad, informó la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

El reporte fue recibido por el sistema de emergencias C-5 alrededor de las 02:45 horas, por un caso de daños a propiedad ajena ocurrido sobre la calle Fénix, entre Gabino Barreda y vialidades aledañas, por lo que elementos preventivos se trasladaron al lugar.

Al arribar, los agentes se entrevistaron con Luis Antonio, de 17 años de edad, quien manifestó que el vehículo afectado es de la marca Ford, línea Mustang, de color negro, con placas del estado de Durango.

Según la versión proporcionada por el adolescente, la presunta responsable sería la pareja sentimental de su padre, identificada como Brenda Aracely, quien habría ocasionado los daños al lanzar piedras contra el automóvil.

De acuerdo con el testimonio recabado por los oficiales, el incidente habría derivado de un conflicto de celos, por parte de la mujer en contra del padre del afectado; sin embargo, serán las autoridades competentes las que determinen las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Tras tomar conocimiento del caso, los elementos preventivos elaboraron el informe correspondiente y orientaron al afectado sobre el procedimiento legal para presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.