Mujer discute con su expareja y termina arrastrada por coche que él conducía; ocurrió en Durango

Una mujer terminó hospitalizada con diversas lesiones luego de un incidente con su expareja, quien presuntamente la arrastró varios metros con un vehículo en la ciudad de Durango.

La lesionada fue identificada como Alejandra, de 28 años de edad, quien recibió atención médica y fue diagnosticada como policontundida, por lo que su ingreso fue reportado a las autoridades como un posible caso de violencia familiar.

Según la información recabada, Alejandra acudió a un domicilio ubicado en las inmediaciones del bulevar José María Patoni, a espaldas de un restaurante de mariscos, a petición de su expareja, identificado como Oliver, de 31 años de edad.

Al encontrarse en el lugar, ambos comenzaron a discutir presuntamente por asuntos relacionados con la hija que tienen en común, así como por diferencias relacionadas con una relación anterior del señalado.

En determinado momento, Oliver habría salido del domicilio y abordado un automóvil de la marca Chevrolet, línea Spark, color gris. Alejandra intentó abrir una de las puertas y se sujetó de la manija del vehículo.

Presuntamente, el hombre puso en marcha la unidad mientras la mujer continuaba sujetada, provocando que fuera arrastrada varios metros. Después del incidente, la propia expareja la trasladó para que recibiera atención médica.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y entrevistaron a la lesionada sobre lo sucedido. La mujer manifestó que aún analizaría si presenta una denuncia formal por los hechos.