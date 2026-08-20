Mujer echó a la calle a su hijo y nuera en la colonia PRI

Una mujer solicitó la intervención de la policía debido a un conflicto con la pareja de su hijo, quien se encontraba viviendo en su domicilio de la colonia Ampliación PRI.

El reporte se atendió aproximadamente a las 02:00 horas de este jueves, en la calla Gladiola.

Alma, de 43 años, explicó a los agentes que ya no se sentía cómoda con la presencia de la joven, de 18 años, y pidió que se retirara de la vivienda.

Los elementos dialogaron con las personas involucradas para evitar que el conflicto escalara y finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo, por lo que la joven y su pareja se retiraron del domicilio.

La reportante señaló que este tipo de situaciones se han presentado anteriormente, por lo que los agentes le recomendaron acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia formal en caso de considerar que existe algún delito.

No se reportaron personas detenidas ni incidentes adicionales durante la intervención policial.