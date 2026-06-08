Justicia

LESIONADOS

Embarazada resulta lesionada al ser atropellada en evento de 'arrancones' en Nuevo Ideal

Debido a requerir una valoración especializada, la mujer fue trasladada al Hospital Materno Infantil en la ciudad de Durango.

Foto: NUEVO IDEAL DURANGO en Facebook.

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REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una mujer embarazada ingresó durante la madrugada de este lunes al Hospital Materno Infantil de Durango para recibir atención médica, luego de resultar lesionada en un atropellamiento ocurrido en el municipio de Nuevo Ideal.

De acuerdo con el reporte emitido por Trabajo Social, la paciente fue identificada como Adriana Angelina Moreno Alvarado, de 37 años de edad, quien presenta diversas contusiones y cuenta con un embarazo de 36.6 semanas de gestación.

Las primeras indagatorias establecen que los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del domingo, cuando la mujer se encontraba como espectadora en un evento de "arrancones" celebrado en Nuevo Ideal.

Según la declaración de la propia lesionada ante agentes de la Fiscalía General del Estado de Durango, del grupo de Tránsito Terrestre, en determinado momento el conductor de una camioneta de la marca Ford, color gris, realizó una maniobra de vuelta en "U", presuntamente sin las debidas precauciones.

La unidad terminó impactando a varias personas que se encontraban en el lugar, entre ellas Adriana Angelina, quien sufrió lesiones y requirió valoración médica inmediata.


Tras el incidente, acudieron elementos de la Policía Vial para tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras que los afectados recibieron apoyo para ser trasladados a recibir atención médica.


La mujer fue llevada inicialmente al Hospital Integral de Nuevo Ideal; sin embargo, debido a su condición de embarazo y a la necesidad de una valoración especializada, fue canalizada posteriormente al Hospital Materno Infantil de la capital duranguense.


Las autoridades correspondientes mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atropellamiento y determinar la responsabilidad del conductor involucrado en este hecho.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: mujer embarazada lesionada lesionados Durango Nuevo, mujer, lesionada, Hospital

               

                
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