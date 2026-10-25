Mujer encuentra a su hermano sin vida en el patio de una casa en Canatlán

Una mujer descubrió a su hermano sin vida durante la madrugada de este domingo, al interior de una vivienda ubicada en el ejido El Presidio, perteneciente al municipio de Canatlán, situación que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

El hallazgo se registró alrededor de las 02:00 horas del 25 de octubre, cuando una de las habitantes del domicilio se percató de que su hermano no se encontraba en su habitación, por lo que comenzó a buscarlo en las diferentes áreas de la vivienda.

El fallecido fue identificado con las iniciales MGNQ, de 30 años de edad , quien fue localizado en el patio del inmueble, en circunstancias que hicieron presumir que se había quitado la vida, por lo que su familiar solicitó ayuda de inmediato.

De acuerdo con la información proporcionada a los agentes investigadores por la familiar, que realizó el descubrimiento y trató de auxiliar a su hermano, con la esperanza de que todavía presentara signos vitales.

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana acudieron al domicilio para realizar la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades competentes.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos, acompañados por el Agente del Ministerio Público, se trasladaron hasta la vivienda del ejido El Presidio, donde realizaron las primeras diligencias y recabaron el testimonio de la familiar que encontró al ahora fallecido.

Finalmente, el representante social ordenó la intervención de los servicios periciales para el levantamiento y traslado del cuerpo a la ciudad de Durango, donde será ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley y la determinación oficial de la causa del fallecimiento.