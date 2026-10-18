Mujer encuentra a su hija de 21 años sin vida en domicilio de Durango capital

Una joven fue localizada sin vida durante la mañana del sábado 17 de octubre, al interior de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Abetos, de la ciudad de Durango, situación que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

La persona fallecida fue identificada con las iniciales M.J.G.F., de 21 años de edad, quien tenía su domicilio en el asentamiento humano antes mencionado, lugar al que acudió su madre aproximadamente a las 11:30 horas, con la intención de llevarle el desayuno y conocer cómo se encontraba.

De acuerdo con la información recabada, la mujer intentó comunicarse en repetidas ocasiones con su hija, pero al no obtener respuesta, decidió ingresar a la vivienda, donde realizó el lamentable hallazgo de la autolesión y solicitó ayuda a través del número de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, así como técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales.

Según lo manifestado por sus familiares, l a hoy occisa había atravesado una crisis emocional durante el viernes 16 de octubre , motivo por el cual buscaron atención médica. Sin embargo, durante la mañana siguiente ocurrió el lamentable desenlace.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al inmueble para realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección inicial no se observaron indicios de violencia atribuible a terceras personas, por lo que se estableció de manera preliminar que se trató de una muerte por suicidio.

Finalmente, el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizaría la necropsia de ley para establecer oficialmente la causa del fallecimiento.