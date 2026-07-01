Mujer encuentra a su suegra sin vida en domicilio de Gómez Palacio

Una mujer fue localizada sin vida la tarde de este martes al interior de un domicilio de la colonia Cerro Lindo II, en el municipio de Gómez Palacio. El caso quedó bajo investigación de la Vicefiscalía Región Laguna.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 13:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Atlas, donde familiares solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia tras encontrar a la mujer inconsciente dentro del inmueble.

De acuerdo con la información obtenida, la nuera de la ahora fallecida, acudió al domicilio y, al no obtener respuesta después de llamar en repetidas ocasiones, decidió ingresar para verificar que todo estuviera bien. Fue entonces cuando localizó a la mujer en una situación de emergencia y de inmediato pidió ayuda al sistema 911.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención; sin embargo, tras la valoración correspondiente, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

La fallecida fue identificada con las iniciales A.H.R., de 59 años de edad, con domicilio en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Personal de Servicios Periciales y de la Policía Investigadora tomó conocimiento del caso y realizó las diligencias correspondientes.

Las autoridades informaron que, como parte de la investigación, se recabaron entrevistas con familiares y se aseguraron los indicios localizados en el inmueble para integrarlos a la carpeta de investigación.

De manera preliminar, se conoció que la mujer enfrentaba problemas de salud y recibía atención por padecimientos relacionados con su bienestar emocional; no obstante, las autoridades mantienen bajo reserva los detalles personales y las circunstancias específicas del caso, teniendo como línea de investigación el suicidio.

LÍNEA DE AYUDA

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional, hablar con una persona de confianza o buscar apoyo profesional puede hacer una diferencia. Existen servicios de atención en salud mental y líneas de apoyo como lo son 911 y 075 disponibles para brindar acompañamiento oportuno y confidencial.