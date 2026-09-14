Mujer es apuñalada y golpeada tras ser contratada por Facebook para limpiar una casa en Durango

Una mujer terminó hospitalizada y en estado delicado luego de ser atacada con un arma blanca por un hombre que presuntamente la había contratado a través de Facebook para realizar labores de limpieza en una vivienda de la ciudad de Durango.

La lesionada fue identificada como Mónica Yuridia Campa Varela, de 37 años de edad, quien ingresó al área de Urgencias de la clínica número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el personal médico notificó el caso a las autoridades.

Según relató la afectada, durante el sábado 12 de septiembre acudió a una vivienda del fraccionamiento Cristóbal Colón, luego de ser contactada mediante Facebook para realizar trabajos de limpieza. Debido a que llegó al lugar siguiendo las indicaciones de Google Maps, dijo no recordar la calle ni el número del domicilio.

Al llegar, fue recibida por el hombre que la había contratado, de quien aseguró desconocer su identidad y mayores datos. El sujeto abrió la vivienda, le indicó cuáles eran las labores que debía realizar y posteriormente se retiró, por lo que Mónica comenzó con la limpieza.

Cerca de las 19:30 horas, cuando la mujer estaba por concluir el trabajo, el individuo regresó al inmueble y, después de que ella le informó que prácticamente había terminado, presuntamente comenzó a golpearla y lesionarla con un arma blanca en diferentes partes del cuerpo, sin que hasta el momento se conozca el motivo de la agresión.

El atacante salió del lugar y dejó a la mujer lesionada en el piso; sin embargo, ella logró salir de la vivienda y solicitar ayuda a vecinos, quienes llamaron al número de emergencias 911. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, estos últimos encargados de trasladarla al hospital.