Mujer es atacada con cuchillo mientras dormía junto a sus hijos en Nazas

Una mujer resultó con varias heridas producidas por arma blanca, luego de que presuntamente otra mujer ingresó durante la madrugada a su domicilio, ubicado en el municipio de Nazas, y la atacó mientras dormía junto a sus hijos.

La lesionada fue identificada como Giovanna Selene Arreola Galarza, de 33 años de edad, quien aproximadamente a las 04:30 horas del domingo 13 de septiembre ingresó al Hospital Rural número 162 de Rodeo, donde quedó bajo observación médica.

Según declaró ante las autoridades, cerca de las 02:00 horas se encontraba dormida en su vivienda de la colonia La Esperanza, en Nazas, cuando comenzó a sentir golpes en la espalda. Al despertar, observó dentro de la habitación a una mujer identificada como Stefany, quien presuntamente llevaba un cuchillo.

Giovanna señaló que la mujer la amenazó y continuó atacándola, por lo que ambas forcejearon hasta que logró quitarle el arma. Después de esto, la presunta agresora salió corriendo del domicilio, mientras que la víctima se percató de que presentaba varias heridas y sangraba.

La afectada solicitó ayuda a la Policía Municipal de Nazas y minutos después arribaron elementos que la trasladaron inicialmente al Hospital Regional de dicho municipio. Debido a las lesiones, posteriormente fue llevada en ambulancia hasta el Hospital Rural de Rodeo para una valoración especializada.

Personal médico informó que Giovanna presentaba cuatro lesiones contuso-cortantes distribuidas en la espalda, región occipital y zona del hombro derecho. Las heridas no ponen en riesgo su vida; sin embargo, permanecería en observación en el hospital.

La víctima manifestó conocer a la presunta responsable y explicó que anteriormente había tenido problemas con ella; incluso aseguró que hace aproximadamente dos años fue agredida físicamente y presentó una denuncia en su contra. El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del nuevo ataque para iniciar las investigaciones correspondientes.