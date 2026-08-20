Mujer es golpeada en negocio de 'maquinitas' en Tierra Blanca; ocurrió esta madrugada

Una mujer fue agredida durante la madrugada de este jueves en un local de maquinitas ubicado en el Barrio de Tierra Blanca, luego de protagonizar una discusión con otras personas que se encontraban en el establecimiento.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 03:00 horas en la calle Matamoros, entre Arista y Colón, cerca de la plaza Las Víboras.

Al llegar los elementos de la Policía Preventiva, empleados del negocio señalaron que la mujer, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, comenzó a discutir con una de las personas presentes.

De acuerdo con el reporte, la discusión se originó luego de que otra persona le reclamara por supuestamente haberse relacionado con su pareja. La mujer negó la acusación y posteriormente fue sacada del establecimiento mediante golpes y empujones.

Tras ser retirada, la mujer habría intentado causar daños a los vidrios del local, por lo que los agentes intervinieron.

Al momento de la atención presentaba rasguños en el cuello, restos de sangre en la nariz y un golpe en la mejilla izquierda.

Los empleados señalaron que la persona que presuntamente la agredió ya no se encontraba en el lugar.

Los agentes dialogaron con la mujer y le recomendaron acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente.