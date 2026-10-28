Mujer es golpeada por su esposo en albergue indígena de Durango

Una mujer terminó hospitalizada durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre, luego de que presuntamente fuera agredida físicamente por su pareja sentimental, quien habría llegado en estado de ebriedad al albergue indígena ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

La afectada fue identificada como Paulina "N", de 36 años de edad, quien tiene su domicilio en el inmueble ubicado sobre la calle Alberto Terrones, donde ocurrieron los hechos aproximadamente a las 21:00 horas del martes 27 de octubre, cuando se encontraba en el lugar y llegó su pareja, identificada como Modesto, de 29 años de edad.

De acuerdo con la declaración que la mujer proporcionó a los agentes de la Policía Investigadora de Delitos (PID), el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol y comenzó a discutir con ella. Durante el altercado, presuntamente le propinó dos golpes en el lado derecho del rostro, para posteriormente retirarse del lugar, dejándola lesionada y con sangrado en la boca.

Ante las condiciones en las que se encontraba, Paulina fue trasladada al Hospital General 450, donde su ingreso fue reportado alrededor de la 01:15 horas de este miércoles. Tras ser valorada por el personal médico del área de urgencias, se le diagnosticaron lesiones por golpes, quedando registrada como policontundida por agresión física.

Agentes investigadores acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos; sin embargo, durante la entrevista, la afectada manifestó que no deseaba interponer una denuncia en contra de su pareja sentimental. Pese a esta decisión, los elementos le informaron que puede acudir al Centro de Justicia para la Mujer para recibir orientación y atención por la agresión sufrida.