Mujer está grave luego de caer de una azotea en Durango

Una mujer fue ingresada de emergencia al Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social No. 1 (IMSS), luego de sufrir una caída desde una azotea que le provocó lesiones de gravedad.

De acuerdo con el reporte emitido por el área de Trabajo Social del nosocomio, la paciente fue identificada como Miriam Ramírez Álvarez, de 34 años de edad, quien llegó al centro médico acompañada por su madre durante la noche de este martes.

El informe preliminar señala que la mujer presentó un traumatismo craneoencefálico severo (TCS), por lo que el personal médico determinó la necesidad de realizar el procedimiento de intubación para estabilizar su condición.

Hasta ahora no se conoce el lugar exacto donde ocurrieron los hechos ni las circunstancias en las que la mujer cayó de la azotea, por lo que se esperaba la ampliación de la información conforme avanzaran las investigaciones.

Personal de las corporaciones de seguridad tomó conocimiento del ingreso hospitalario para integrar el reporte correspondiente y establecer las causas que derivaron en el accidente.