Mujer estaba en su casa en Durango cuando le robaron 13 mil pesos y celulares; no se dio cuenta

Una mujer fue víctima de robo mientras se encontraba dentro de su propio domicilio, luego de que una persona ingresó aparentemente sin forzar los accesos y se apoderó de dinero, teléfonos celulares y un bolso, en el fraccionamiento La Forestal.

El hecho fue reportado alrededor de las 17:45 horas del sábado 12 de septiembre, en una vivienda ubicada sobre la calle Milpillas, cerca de Río Miravalles, en la ciudad de Durango.

La afectada, identificada como Isabel, explicó a las autoridades que se encontraba en la cocina de su casa y no escuchó ruidos ni se percató de la presencia de alguna persona extraña dentro del inmueble.

Fue momentos después, cuando se dirigió hacia la sala, que descubrió que el bolso que había dejado en ese lugar ya no estaba, al igual que dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Según la información proporcionada, dentro del bolso guardaba aproximadamente 13 mil pesos, mientras que los dos equipos telefónicos fueron valuados en conjunto en cerca de 3 mil pesos.

La mujer salió del domicilio para tratar de localizar sus pertenencias y, al revisar las inmediaciones, encontró su bolso abandonado cerca de un lote baldío. En el interior todavía se encontraba un perfume, por lo que decidió no tocarlo en espera de la intervención de las autoridades.

El caso fue reportado para que personal policiaco realizara las diligencias correspondientes. Debido a que aparentemente no fueron forzadas puertas ni otros accesos de la vivienda, se buscará establecer cómo logró ingresar el responsable y posteriormente escapar con un botín estimado en unos 16 mil pesos.