Mujer finge estar muerta tras ser agredida por su hijo; moviliza a policías y paramédicos

El reporte de una mujer aparentemente sin vida provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia durante la noche del lunes; sin embargo, cuando los paramédicos comenzaron a revisarla, descubrieron que había fingido su muerte después de ser agredida por su propio hijo.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Tierra y Libertad, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, donde Claudia, de 47 años de edad, se encontraba en compañía de su hijo Manuel, de 24.

De acuerdo con la información disponible, madre e hijo comenzaron a discutir por motivos que hasta ahora no han sido precisados. En medio del altercado, el joven presuntamente agredió físicamente a la mujer.

Para detener el ataque, Claudia decidió permanecer completamente inmóvil y fingir que había muerto. Posteriormente, explicó a las autoridades que, además de protegerse, pretendía asustar a su hijo para que comprendiera la gravedad de lo ocurrido.

Vecinos pensaron que había fallecido

La escena también alarmó a familiares y vecinos, quienes encontraron a la mujer recostada sobre un sillón y sin reaccionar. Al creer que ya no presentaba signos vitales, solicitaron ayuda mediante una llamada al número de emergencias 911.

El reporte generó la movilización de paramédicos y elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes acudieron al domicilio para atender la supuesta defunción.

Cuando el personal médico inició la valoración, la mujer reaccionó y explicó que se encontraba consciente y que había simulado su muerte después de la agresión.

Aunque inicialmente no se le observaron lesiones de gravedad, los agentes recabaron información sobre lo sucedido. Hasta el momento no se ha precisado si el hijo fue detenido o si la afectada presentó una denuncia formal por violencia familiar.