Mujer forcejea con sujeto que intentaba robar pantalla y un tanque de gas de hogar en Durango

Un varón de 32 años de edad fue detenido cuando presuntamente intentaba robar una pantalla y un tanque de gas de una vivienda del fraccionamiento Altamira, en la ciudad de Durango.

La propietaria lo sorprendió dentro del inmueble y forcejeó con él cuando intentaba escapar, hasta que elementos de la Policía Estatal intervinieron.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles en una casa de la calle Nueva Vizcaya, cuando la afectada escuchó ruidos en el interior y, al salir de su habitación, encontró al sujeto con una pantalla de 42 pulgadas y un tanque de gas de 30 kilos, ambos ya en el exterior del domicilio.

La mujer pidió ayuda y trató de impedir que el individuo huyera. En ese momento pasó por el lugar una patrulla que participaba en los recorridos del operativo Dragón, cuyos elementos auxiliaron a la afectada y detuvieron al presunto responsable.

El detenido fue identificado como Aarón, de 32 años, quien, de acuerdo con el reporte policial, cuenta con dos ingresos al Centro de Reinserción Social (Cereso) por robo a casa habitación, en 2016 y 2021, además de 13 detenciones por faltas administrativas. También se le atribuyen antecedentes de robos en las colonias Altamira, Cielo Azul, Barcelona y en las inmediaciones del Carril 2000.

El hombre fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado junto con los objetos recuperados y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.