Mujer fue a bailar y al salir, descubrió que robaron su coche; ocurrió en Durango

Un automóvil de la marca Nissan, línea Tsuru, fue robado durante la madrugada de este domingo en la colonia Guillermina, luego de permanecer estacionado por varias horas en las inmediaciones de la avenida 5 de Febrero casi esquina con Reforma, mientras su propietaria asistía a un salón de baile de la zona.

El reporte fue recibido cerca de las 13:00 horas del 26 de julio. La afectada, identificada como Yolanda, informó que el vehículo pertenece a Verónica Carrillo Chávez y que se trataba de un Tsuru modelo 1991, color blanco, con placas de circulación GEY-320-A.

De acuerdo con la información obtenida, la unidad fue estacionada alrededor de las 22:00 horas del sábado en el lugar indicado, en la colonia Guillermina, muy cerca de la clínica La Paz.

La denunciante señaló que permaneció en el salón de baile La Bella Época y fue aproximadamente a las 02:30 horas del domingo, al regresar por el automóvil, cuando descubrió que ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado.

El vehículo robado cuenta con número de serie 1N4ED31D9MC770743 y, como señas particulares, tiene una cola de pato color negro y rines de aluminio de tres picos, características que fueron proporcionadas a las corporaciones de seguridad para facilitar su localización.

Tras recibir el reporte, elementos policiacos iniciaron las acciones correspondientes y mantuvieron comunicación con la reportante, quien indicó que se dirigía a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia formal por el robo de la unidad, además de comprometerse a entregar fotografías del automóvil.