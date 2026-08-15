Mujer fue golpeada por su marido porque no le gustó una cortina que puso en el hogar

Una mujer ingresó durante la noche del viernes 14 de agosto a la clínica número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango, luego de presuntamente ser agredida por su esposo.

La lesionada fue identificada como Mayra Guadalupe "N", de 35 años, con domicilio en el poblado El Nayar, llegó al área médica con golpes, por lo que el personal dio aviso a las autoridades.

Según la información recopilada, los hechos habrían ocurrido cuando Mayra se encontraba en su domicilio en compañía de su esposo, identificado como Javier, mientras ambos realizaban algunos arreglos en la vivienda.

En determinado momento, la mujer colocó una cortina en una de las puertas de la casa, situación que presuntamente molestó a su esposo y habría provocado una discusión entre ambos.

La afectada señaló que durante el altercado su pareja presuntamente la agredió físicamente, golpeándola en el rostro, por lo que posteriormente acudió a recibir atención médica.

Tras conocerse el ingreso hospitalario, personal investigador estableció comunicación con la mujer para conocer lo sucedido y orientarla sobre los procedimientos que podía seguir; sin embargo, en ese momento manifestó no estar segura de presentar una denuncia y no accedió a realizar una entrevista formal.

El caso quedó registrado para el seguimiento correspondiente, mientras que la mujer deberá recibir orientación sobre las medidas de protección y alternativas legales disponibles en caso de decidir denunciar la presunta agresión.