Mujer fue retenida por su mamá en Durango para evitar que regresara a Juárez, con su familia

Un conflicto familiar registrado la tarde del jueves en la colonia Arturo Gámiz, movilizó a las corporaciones de seguridad, luego de que una mujer denunció que presuntamente fue retenida contra su voluntad dentro de la vivienda de su madre, mientras intentaba regresar a Ciudad Juárez al concluir sus vacaciones en Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 16:00 horas. Jessica informó a las autoridades que, tras sostener una discusión con su madre, esta la dejó encerrada en el patio trasero del domicilio, ubicado en la calle Primero de Mayo, además de llevarse a su hija de siete años a la casa de otro familiar y amenazar con no regresársela.

La denunciante explicó que, aunque posteriormente logró ingresar al interior de la vivienda, continuó sin poder salir, ya que su hermana y su abuela materna presuntamente le impedían abandonar el lugar por instrucciones de su madre.

Jessica también señaló que durante toda la situación permaneció acompañada de su hijo de apenas seis meses de edad, mientras que su esposo, padre de ambos menores, se encontraba en Ciudad Juárez, donde reside la familia.

Ante el reporte, elementos de seguridad se trasladaron al domicilio para atender el caso, dialogar con las personas involucradas y verificar las condiciones en que se encontraban la mujer y el menor, así como la situación de la niña de siete años.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si existía alguna conducta constitutiva de delito, además de brindar la atención necesaria a las personas involucradas en el conflicto familiar.

El caso quedó sujeto al seguimiento de las instancias competentes, las cuales determinarán las acciones legales y de protección que correspondan, privilegiando en todo momento el bienestar de los menores involucrados.