Mujer habría fingido su muerte para evitar pagar 'tanda' y la funeraria desmiente todo

Un insólito caso ocurrido en Juárez, Nuevo León, comenzó a generar revuelo en redes sociales luego de que varias personas acusaran a una mujer de presuntamente fingir su propia muerte para evitar responder por el dinero de una tanda, cuyo monto acumulado rondaría el millón de pesos.

De acuerdo con testimonios difundidos principalmente a través de Facebook, la señalada organizaba esquemas de ahorro entre diferentes participantes, mejor conocidos como "tandas". Sin embargo, los problemas habrían comenzado cuando algunos de los participantes dejaron de recibir el dinero esperado y perdieron comunicación con la organizadora .

¿Qué fue lo que sucedió?

El caso tomó un giro todavía más inusual cuando comenzó a circular en redes sociales una esquela en la que se anunciaba el supuesto fallecimiento de la joven. En las publicaciones aparecía su fotografía en blanco y negro, acompañada por mensajes alusivos a su muerte.

Incluso se difundió que los servicios funerarios se realizarían en la Funeraria La Fe, situación que inicialmente pudo hacer pensar que el fallecimiento era real. Sin embargo, el propio establecimiento intervino públicamente para desmentir la información y aseguró que no tenía programado ningún servicio relacionado con la persona mencionada en las publicaciones.

La aclaración de la funeraria provocó que las sospechas aumentaran entre quienes reclamaban la devolución de su dinero, pues comenzaron a señalar que el supuesto fallecimiento podría haber sido utilizado como una estrategia para desaparecer y evitar responder por los adeudos.

Sin denuncia formal confirmada

Hasta el momento de la redacción de esta información y pese al alcance que ha llegado a tener este caso, no se ha informado públicamente sobre la existencia de una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.